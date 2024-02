RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Campeã do BBB 18, Gleici Damasceno diz que adora ver e comentar o reality show, mesmo afirmando que algumas pessoas a criticam por isso. "Depois que eu participei, eu assisto ainda mais", diz ela no Baile do Copa, na noite deste sábado (10), no Rio de Janeiro. Posicionamentos da atriz sobre o BBB 24 já provocaram polêmica, inclusive com outra convidada que está presente na tradicional festa do Copacabana Palace: a modelo e empresária Luiza Brunet.

No X, antigo Twitter, Gleici chegou a insinuar que Yasmin Brunet, filha de Luiza, e Wanessa Camargo estavam sendo racistas com o participante Davi. "Essas meninas estão sendo é racistas, pronto falei", escreveu ela após um episódio em que a modelo e a cantora diziam que queriam tirar Davi do quarto.

Gleici apagou o comentário depois. Posteriormente, ela foi notificada extrajudicialmente pela equipe jurídica de Yasmin para se retratar. "É aquele ditado ?se a carapuça serviu?, porque eu nunca falei nome de ninguém", diz ela.

"Eu acredito que esses programas são um momento importante para a gente debater sobre esse tema que é tão importante, que é a questão do racismo estrutural, principalmente no Brasil é um mal que a gente sofre muito", afirma ela. "Enquanto essas pessoas que são racistas, e estou falando de forma geral, elas ficarem mais incomodadas com o fato de elas serem taxadas como racistas do que com elas terem atingido uma pessoa com o racismo, a gente não vai mudar a sociedade", completa.

Gleici avalia que, pelo cenário atual, Davi deve ser o campeão, mas que ela torce muito também por Isabelle, sua "vizinha de estado". Gleici é do Acre, e Isabelle, do Amazonas. "Acho ela sensata, inteligente", afirma.

Depois de participar do Baile do Copa, Gleici diz que ainda planeja ir pra a Sapucaí ver os desfiles do Grupo de Ouro. "Quero ser jovem esta noite", brinca. Neste ano, a ela estará na série "Tarã", da Disney+, que conta também no elenco com Xuxa e Angélica. "Eu faço uma guerreira. Estou super ansiosa."