SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas semanas após ativistas jogarem sopa no quadro da "Mona Lisa", de Leonardo Da Vinci, no Museu do Louvre, em Paris, duas integrantes do coletivo Riposte Alimentaire repetiram o ato de vandalismo contra uma pintura de Claude Monet no Museu de Belas Artes de Lyon, na França.

As ativistas climáticas atacaram a pintura "Primavera", de 1872. Segundo o "Le Parisien", o museu registrou queixa policial por ato de vandalismo.

Da mesma forma que a "Mona Lisa", o quadro de Monet estava protegido por um vidro blindado e não foi afetado diretamente.

"Esta primavera será a única que nos resta se não reagirmos. O que nossos futuros artistas pintarão? Com o que sonharemos se não houver mais primavera?", perguntaram as duas ativistas em uma postagem nas redes sociais.

Rachida Dati, ministra da Cultura da França, se pronunciou no X, antigo Twitter, sobre o ataque em Lyon e declarou apoio ao Museu de Belas Artes.

"Como podemos imaginar que, ao atacar uma obra de arte, promovemos a causa que afirmamos servir?", questionou.

Ela já havia criticado o ato contra a "Mona Lisa". "A Gioconda", como nosso patrimônio, pertence às gerações futuras. Nenhuma causa pode justificar que ela seja feita de alvo. Todo o meu apoio aos funcionários do Museu do Louvre", disse na ocasião.

