SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A cantora Ivete Sangalo desfilou pelo segundo dia consecutivo com o bloco Coruja no circuito Barra-Ondina, acompanhada por uma multidão de fãs dentro e fora das cordas do bloco.

Neste domingo (11), ela lembrou o desfile de estreia do bloco no dia anterior, marcado por atrasos e por eu engarrafamento de trios na avenida.

"Nosso percurso ontem foi chamado de arranca couro. Foram 6 horas e 45 minutos de música de música. Quem não quiser pular não tem problema, eu sei que está todo mundo com a virilha na merda, cheio de íngua", disse a cantora.

Ela ainda afirmou que não estava cansada e brincou: "Já arrumei a casa toda, já fiz mercado, já fiz coisas que não posso contar e não é sexo. Sexo eu ainda vou fazer."

No sábado, Ivete Sangalo precisou usar seu carisma para administrar a tensão provocada por um atraso de três horas do trio elétrico do bloco Coruja, em que foi a grande atração. Às 19h15 ela subiu no trio para se desculpar e pedir compreensão.

Ivete falou ao público que estava pronta desde às 16h30, mas um congestionamento de trios elétricos provocado por equipamentos quebrados atrasou a saída do Coruja e deixou o público impaciente: "Nem tudo sai exatamente como a gente imagina", ponderou.

A apresentação também foi marcada por um comentário da cantora Baby do Brasil sobre apocalipse, que Ivete rebateu. "É o Macetando de Jesus."