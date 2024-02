SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Davi, Isabelle e Marcus foram para o paredão do BBB 24 neste domingo (11). Os trio disputa a preferência do público para ficar na casa, vote no participante que você quer eliminar na enquete.

COMO FOI A VOTAÇÃO?

Segundo a dinâmica da semana, o anjo Michel começou a formação do paredão autoimune e deu outra imunidade para Giovanna Lima.

O líder Lucas Henrique indicou Davi direto para a berlinda. Os quatro mais votados da casa também foram para o paredão. Fernanda, Marcus, Wanessa Camargo foram os três mais votados. Lucas teve que indicar mais uma pessoa e escolheu Isabelle.

O líder salvou Wanessa do paredão. Portanto, Fernanda, Marcus e Isabelle disputaram a prova bate-volta. Fernanda conseguiu escapar da berlinda.

Quem votou em quem

Marcus votou em Fernanda;

Rodriguinho votou em Marcus;

Davi votou em Fernanda;

Pitel votou em Fernanda;

Beatriz votou em Fernanda;

MC Bin Laden votou em Wanessa Camargo;

Michel votou em Marcus;

Yasmin votou em Fernanda;

Alane votou em Fernanda;

Raquele votou em Marcus;

Leidy votou em Fernanda;

Wanessa Camargo votou em Fernanda;

Deniziane votou em Fernanda;

Fernanda votou em Marcus;

Isabelle votou em Fernanda;

Giovanna votou em Marcus;

Matteus votou em Fernanda.