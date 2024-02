SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Usher reverenciou a herança da música negra americana em seu show, a principal atração do intervalo do Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol americano, que ocorre na noite deste domingo (11) em Paradise, cidade nos arredores de Los Angeles. O show teve participação de Alicia Keys.

No Super Bowl, maior evento esportivo dos Estados Unidos que atrai o interesse de diversos setores da economia, é uma tradição que grandes estrelas da música se apresentem no intervalo. Neste ano, o título da temporada é disputado entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers.

Foi um show carnavalizante. A câmera logo encontrou Usher no centro do palco, vestido todo de branco, inclusive suas luvas. Ao seu redor, apareceu um imenso corpo de baile, que reluzia em plumas e paetês, ternos que brilhavam, lembrando o glamour da noite.

Nessa atmosfera, Usher fez um longo pot-pourri, que incluiu "Spotlight" e culminou na aparição de Alicia Keys, tocando um piano de cauda e usando vestido vermelho. Ela entoou "If Ain't Got You" e, em seguida, dividiu "My Boo", com Usher, o grande sucesso da dupla. O sho ainda teve um "strip-tease" de Usher. O cantor é agora modelo da marca Skims, de Kim Kardashian.

Mesmo com "Yeah!", maior hit de Usher, o show não engatou. Foi bem morno e não transmitiu a grandiosidade que se anunciava. O cantor apareceu rodeado pelos rappers Lil Jon e Ludacris. O primeiro chegou a cantar "Turn Down For What", que se popularizou como meme. Shows no Super Bowl viraram marcos nas carreiras de outros artistas, como ocorreu com Beyoncé, cantando "Formation" em 2020.

Usher despontou no mercado musical ainda em 1994, quando tinha apenas 14 anos, lançando um disco que leva o seu nome. O segundo álbum vem cinco anos depois. "My Way" emplaca o hit "You Make Me Wanna" e disputa as paradas de sucesso com Elton John.

Em "Confessions", lançado em 2004, Usher consolida o seu estilo, com baladas arrastadas e sensuais, que versam sobre casos amorosos, explorando a musicalidade do povo negro americano. Não à toa, é nesse trabalho que surge "Yeah", seu maior sucesso, conhecido mundialmente, que teve especial repercussão aqui no Brasil.

Do mesmo disco, consta "My Boo", em parceria com Alicia Keys. É o outro grande sucesso do artista. Desde então, o cantor lançou outros seis álbuns -"Here I Stand", "Raymond v. Raymond", "Looking 4 Myself", "Hard II Love" e "A". Não é a primeira vez que o artista se apresenta no Super Bowl. Em 2011, ele cantou, durante o intervalo, com o grupo Black Eyed Peas.

O mundo do esporte não é estranho para Usher. Ele é simplesmente um dos acionistas do time de basquete Cleveland Cavaliers.