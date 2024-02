SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beyoncé anunciou, durante o Super Bowl, o "Act 2", do álbum "Renaissance". O lançamento será no dia 29 de março. Em vídeo nas redes sociais, a cantora também lançou duas músicas novas, "16 Carriages" e "Texas Hold".

"Ok, eles estão prontos. Solte a nova música", disse no comercial em que divulgou a novidade.

"Act 2", o oitavo álbum de estúdio da artista, deverá ter 16 faixas, entre elas as duas lançadas nesta noite por Beyoncé. As duas canções, no estilo country, já estão disponíveis nos serviços de streaming.

No início do mês, o rapper Jay-Z criticou o Grammy por nunca contemplar a cantora, com quem é casado, com o prêmio de álbum do ano.

A crítica aconteceu durante o discurso de agradecimento, no palco do evento, quando o produtor ganhou um prêmio por sua carreira.

Em dezembro, Beyoncé surpreendeu os fãs brasileiros ao aparecer no evento de pré-estreia do documentário "Renaissance: A Film by Beyoncé", em Salvador.

Enrolada numa bandeira do estado da Bahia, ela agradeceu o carinho dos fãs brasileiros. "Eu queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. 'Renaissance' é sobre liberdade, beleza, tudo o que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia", disse.

Foi a primeira vez que a cantora veio ao país em uma década. Sua última aparição havia sido em 2013, quando participou do Rock in Rio e fez uma série de shows em Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo.