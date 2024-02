RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Porto da Pedra mal tinha entrado na pista do Sapucaí neste domingo (11) quando Cauã Reymond chegou ao camarote Arara, no Rio de Janeiro.

Em conversa com a reportagem, ele lembrou do desfile da Mangueira em 2019, quando veio como um dos destaques da chamada Verde e Rosa.

"Não recebi mais nenhum convite. Quem sabe um dia eu volte a desfilar. Mas tenho vindo mais a trabalho mesmo", reconhece o ator.

Acompanhado do empresário no camarote, Reymond foi simpático com os fãs ao seu redor. Pulou marotamente a pergunta sobre o seu atual estado de civil e se empolgou ao falar da série "Mata-mata", que vai contar a história de um jogador de futebol, e já tem acerto com a Globo.

"Estou muito feliz. Comecei a estudar sobre o assunto durante a pandemia e ela foi tomando corpo e agora está tudo certo com o Globoplay", revelou ele, que também é um dos roteiristas do projeto.

Cauã também vai protagonizar a trama interpretando um ex-atleta que vira agente de jogadores. A produção vai tratar de temas como assédio sexual a esportistas das categorias de base. Haverá ainda muitas cenas de sexo e sequências de uso de drogas.

"É uma série densa, quente. Estou ansioso", concluiu o ator.