RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Rodeada por dez pessoas, entre assessores e seguranças, Anitta causou furor ao chegar ao Camarote N1, na Marquês de Sapucaí, no Rio, na madrugada desta segunda (12). De cara, tratou de negar que tenha recebido uma fortuna ?os rumores são de que a cantora não sai de casa por menos de R$ 1 milhão.

"Gente... Não é bem assim [risos]. Realmente, eu saio de casa por um bom cachê, mas, antes de qualquer coisa, eu tenho que gostar. Se gosto, aceito, e aí depois vamos conversar", afirmou.

Anitta, que já desfilou na Mocidade Independente de Padre Miguel como musa em 2016, diz que até gostaria de voltar a desfilar, mas que, por incrível que pareça, não recebeu convites.

"Acredita? Nunca mais ninguém me chamou. Gostaria, sim, de desfilar. Mas, como tudo que faço, eu gosto de me dedicar. Vou ter que me planejar," afirma. "Mas super toparia."