RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Alinne Moraes aproveitou o primeiro dia de desfiles do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro no Camarote Arara. "Fui uma das primeiras a chegar", disse ela, que estava acompanhada do marido, o diretor Mauro Lima.

Crítica do governo de Jair Bolsonaro (PL), Alinne diz preferir não falar sobre a operação da Polícia Federal que mirou o ex-presidente e aliados por tentativa de golpe de Estado para mantê-lo no poder.

"Não quero nem pensar no Bolsonaro hoje, sinceramente. Acho que a gente dá muito protagonismo para uma pessoa que não tem necessidade", afirma.

Em conversa com a coluna, ela também contou que acabou de gravar "Guerreiros do Sol", produção do Globoplay que deve estrear em 2025. "Não posso ainda falar sobre, mas é um trabalho especial."