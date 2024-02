RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Habitue dos desfiles do Salgueiro desde os anos 1990, Edmundo bem que tentou fugir do assunto futebol em sua passagem pela Sapucaí no primeiro dia dos desfiles da escola de samba do Rio de Janeiro, mas não deu.

O ex-atacante de clubes como Palmeiras e Vasco, e hoje comentarista de futebol, com passagens por Band e Fox Sports (2012-2022), opinou sobre o ex-jogador Daniel Alves, que passa por um julgamento na Espanha sob a acusação de violência sexual e estupro.

"Tenho acompanhado todo o caso e não tenho uma opinião formada. Só as duas pessoas que estão envolvidas na situação podem dizer o que realmente aconteceu", disse Edmundo.

"É uma pena, ele era um baita profissional. Ele jogou a vida fora por conta de uma atitude inconsequente", afirmou Edmundo, que jogou a Copa do Mundo de 1998 pela seleção brasileira.

Falando na seleção nacional, Edmundo minimizou a desclassificação da seleção brasileira de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontece em julho.

"Em 1992, eu não fui a Olimpíada daquele ano porque o Brasil foi desclassificado do pré-olímpico. Isso acontece. Nem sempre prevalece o melhor", palpitou.