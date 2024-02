SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho está animada para animar a Sapucaí nesta segunda-feira (12) de Carnaval. A cantora vai estrear como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, junto com mais famosos que desfilam nas escolas de samba do grupo especial no Rio de Janeiro. Este não é seu primeiro ano na avenida, mas um detalhe dos últimos meses a deixa ainda mais animada: a confiança nas alturas após a cirurgia bariátrica.

"Com certeza, desfilar no Carnaval de 2024 tem um gostinho de vitória da autoestima para mim", disse Jojo à reportagem. A cantora foi operada no final do ano passado e vem compartilhando as mudanças corporais e a perda de peso nas redes sociais.

Após perder 40 kg, seguir na dieta e nos treinos, ela se diz muito mais disposta para cruzar a avenida: "A bariátrica foi um passo importante para a minha saúde e bem-estar, e me sinto muito mais disposta e confiante".

A cantora tem mostrado nas redes a preparação dedicada para o desfile, com treinos de força, natação e tênis. "Ser musa da agremiação significa representar com muito orgulho a escola, a comunidade e toda a tradição do Carnaval. É uma responsabilidade e um grande privilégio", diz Jojo.

Nascida e criada em Bangu, bairro do subúrbio carioca, ela fala sobre o carinho pelas escolas de samba: "É muito importante para mim estar sempre presente nos preparativos da escola, pois a comunidade merece todo o meu apoio e carinho. Quero contribuir da melhor forma possível para o sucesso da Mocidade Independente".