RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator Juan Paiva, intérprete de João Pedro em "Renascer", diz que está satisfeito com a repercussão que a trama da faixa das nove da Globo vem provocando no público.

"Fico feliz que a galera tem opinado sobre as coisas que acontecem na novela. É um bom sinal para mim", disse ele, na madrugada desta segunda (12), no Camarote Arara, na Marquês de Sapucaí, no Rio. "João Pedro é um presentaço na minha vida. Nós estamos fazendo uma novela com muita cautela."

Juan conta que conversa bastante com o ator Marcos Palmeira, que faz o seu pai no remake e interpretou João Pedro na primeira versão da história, em 1993.

"O Marquinhos dá liberdade para eu criar o personagem, mas sempre estou atento quando ele relata alguma coisa do que viveu naquela época. Tento pescar algo para poder agregar ao meu João Pedro", diz.

Na história, pai e filho disputam o amor da mesma mulher, Mariana, vivida por Tereza Fonseca. "É uma situação delicada", opina.

O ator afirma que gosta muito de Carnaval. "Já desfilei e, se pintar um outro convite, aceitaria desfilar novamente."