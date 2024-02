SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Joelma foi anunciada como parte dos convidados do álbum "Batidão Tropical 2", que Pablo Vittar lançará ainda no primeiro trimestre de 2024. "Joelma é nosso patrimônio nacional", disse a cantora em sua rede social, vestida de Joelma em um vídeo promocional do desfile do Bloco da Pabllo no Carnaval de São Paulo.

O disco já está gravado ?essa etapa foi concluída ainda em 2023. Em 16 de janeiro, foi lançado o single "Pede pra Eu Ficar", uma versão de "Listen to Your Heart", sucesso da dupla Roxette de 1988. A produção musical de "Batidão Tropical 2" é de Rodrigo Gorky.

Neste domingo (11), Pabllo subiu no trio de seu bloco de Carnaval para cantar para uma multidão que lotava o complexo montado em frente ao parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

A folia, no entanto, terminou cerca de uma hora mais cedo por causa do calor excessivo, que fez foliões passarem mal. Previsto para as 17h, o encerramento foi anunciado pouco antes das 16h. Mais de 30 minutos após a interrupção do show, parte do público desistiu de aguardar uma possível retomada do bloco e trocou o trio por um passeio no parque.