ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O remake de "Elas por Elas" está chegando em sua reta final sem conseguir resolver seus problemas de audiência. A novela das seis da Globo tem sofrido com a concorrência do Cidade Alerta, que tem incomodado e chegado próximo da liderança com suas versões pelo Brasil.

Segundo dados obtidos pelo F5, em pelo menos três capitais, o programa cresceu: Brasília (DF), Recife (PE) e Vitória (ES). A versão de São Paulo também vai bem.

O maior crescimento aconteceu na capital federal. No Cidade Alerta DF, comandado por Fred Linhares, o programa subiu de 5 pontos antes da novela para 7 pontos no último mês de janeiro. "Elas Por Elas" costuma marcar entre 10 e 11 pontos na Globo.

Não raro o Cidade Alerta DF consegue empatar ou superar a Globo no horário. No último dia 31 de janeiro, a atração conseguiu empatar na liderança com a novela protagonizada por Deborah Secco em 10 a 10.

Já na última terça-feira (6), o programa da Record chegou a atingir pico de 11 pontos, e novamente empatou na liderança com a produção na capital federal.

Em Vitória (ES), a versão local do Cidade Alerta venceu a Globo por duas vezes na média em janeiro. A última foi em 19 de janeiro, com o programa policial marcando 10 pontos de média contra 9 da novela "Elas por Elas".

No Recife (PE), a Record ainda não venceu a Globo, mas tem incomodado bastante. Na última quarta-feira (7), o Cidade Alerta Pernambuco, com Washington Gurgel, marcou 12 pontos de média com picos de 16. A Globo e a novela das seis ficaram com 19 pontos.

A versão nacional, comandada por Luiz Bacci, também cresceu. O programa subiu seus números de 6 para 8 pontos na capital paulista com a novela no ar, e tem dado picos de 10 pontos com frequência. Na última segunda (5), a atração popular chegou a ficar a apenas 3 pontos da Globo.

Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores na Grande São Paulo.