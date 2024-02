SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Lucas, marido de Sasha Meneghel, quase ficou de fora da folia no último domingo (11). Ele explicou nas redes sociais nesta segunda-feira (12) o porquê de quase ter sido barrado no trio elétrico de Ivete Sangalo.

O casal estava acompanhado de Bruna Marquezine e subia as escadas para o trio elétrico, quando os seguranças quiseram barrar João Lucas. A filha de Xuxa precisou alertar a equipe que o acompanhante era seu marido para liberá-lo.

No X, ex-Twitter, o cantor disse que o segurança agiu corretamente e explicou a situação: "Galera, vocês não tem ideia do que é isso aqui. O segurança fez o trabalho dele! Eu tava sem pulseira e ele não é obrigado a me conhecer. Tá certo ele".