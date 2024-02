SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BBB 24 teve seu tempo reduzido na programação ao vivo da Globo em função da cobertura do Carnaval, nesta segunda-feira (12), feita pela emissora. Mesmo assim o reality não abriu mão de fazer o sincerão semanal entre os brothers.

Por causa destas circunstâncias, o apresentador Tadeu Schmidt, 49, apelidou a dinâmica de "sincerinho de Carnaval". O jogo durou cerca de cinco minutos.

Fizeram parte da passarela da sinceridade, o líder Lucas Henrique, o anjo Michel e os três emparedados da semana: Davi, Isabelle e Marcus participaram do sincerinho. Cada um deles teve um minuto para falar o que quisesse de qualquer pessoa. Veja como foram as declarações.

Davi falou de Michel. "É melhor tomar conta da sua vida e deixar a minha", disse. O baiano também questionou os motivos do mineiro não ter protegido Isabelle com a imunidade na formação do paredão.

Isabelle falou de Lucas. "Você disse que eu não era sua opção de voto e mesmo assim me indicou", argumentou.

Marcus falou de Michel. "Nunca votei em você. Por [acreditar em] questões maiores que o jogo, somos os únicos homens gays da casa", afirmou.

"Se vendeu por um VIP e três jujubas", disse o comissário ao lembrar da liderança conquistada por Fernanda, no dia 1º de fevereiro.

"Você e sua galera de samambaias não são protagonistas no jogo", opinou. A crítica incluiu Raquele e Giovanna, aliadas de Michel.

Michel falou de MC Bin Laden. "Achou que um voto na Wanessa Camargo não faria diferença para mandar ela para o paredão, mas fez", disse. O brother justificou que isso o incomodou em relação ao jogo do funkeiro.

Lucas falou de Davi. "Você tem uma falta de memória seletiva", opinou o professor. Foi Lucas quem espalhou para a casa o boato de Davi acreditar que camarotes não deviam ganhar o BBB.

Mas, na realidade, o motorista disse que gostaria de ver alguém humilde como campeão do reality. O camarote MC Bin Laden estava perto quando o baiano fez a afirmação e perguntou, "então você joga contra mim?"

"Não. Mas eu gostaria que fosse uma galera que precisasse do prêmio" disse Davi. "Mas eu também preciso do prêmio", disse o cantor. "Então você é galera", afirmou o baiano.