SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A terça-feira (13) de Carnaval é, para alguns, o último dia de folia. Em São Paulo, a agenda de blocos de rua conta com opções tradicionais e que celebram diferentes culturas.

Confira a lista de cortejos que desfilam na capital paulista.

*

Bloco Galo da Madrugada

A versão paulistana do bloco pernambucano desfila pela terceira vez. Agora no parque Ibirapuera e seguindo o tema "Reginaldo Rossi no Reinado do Frevo". O cortejo é acompanhado por bonecos gigantes e ritmos como frevo e maracatu.

Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana. Ter. (13), às 9h

Bloco Ezatamentchy

A página de humor e conteúdo para a comunidade LGBT+ organiza festas pela noite paulistana. No bloco carnavalesco, que sai nas ruas de Santa Cecília, contará com artistas como Verónica Valenttino, Valéria Barcellos, Romero Ferro e MC Soffia.

R. Fortunato, 35, Santa Cecília. Ter. (13), às 9h

Bloco Bastardo

Formado por ex-integrantes do bloco Vai Quem Qué, fez seu cortejo inaugural em 2013 com cerca de 8 mil foliões. O grupo toca marchinhas tradicionais pelas ruas de Pinheiros

R. Joaquim Antunes, 1035, Pinheiros. Ter. (13), às 13h

Bloco da Pocah

A cantora faz sua estreia no Carnaval de São Paulo no bairro da Barra funda, região oeste da capital. A funkeira também subiu ao trio elétrico do bloco Agrada Gregos no último sábado. Pocah é dona de hits como "Assanhadinha" e "Não Sou Obrigada" e tem músicas com grandes nomes do funk.

Av. Marquês de São Vicente, 230, Barra Funda. Ter (13), às 13h

Pagu

A bateria composta por 130 mulheres conduz o bloco que exalta a igualdade de gênero e homenageia mulheres da história do Brasil. Seguindo o tema "Não Provoque, É Cor de Rosa Choque", elas cantam músicas de Marisa Monte, Gal Costa e Elis Regina.

Pça. da República, República. Ter. (13), às 11h