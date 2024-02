Com 189,80 pontos, a escola Mocidade Alegre é a grande campeã do Grupo Especial do Carnaval 2024 em Juiz de Fora. A agremiação do Bairro São Mateus levou o enredo "Sou inocente, sou irreverente sou Mocidade, o sorriso dessa gente" para a Passarela do Samba no domingo (11) e conquistou o público.

A apuração foi feita nessa segunda-feira (12), no Teatro Paschoal Carlos Magno, com representantes das escolas e da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

Em segundo lugar no Grupo Especial, ficou o Real Grandeza (189,40 pontos) e, em terceiro, Unidos das Vilas do Retiro (188,5 pontos).

Já no Grupo de Acesso I, o campeão foi o Partido Alto, seguido de Unidos do Ladeira e União das Cores.