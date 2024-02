RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Elegantemente trajado com uma camiseta com a frase eternizada por Adriano Imperador ("Que Deus perdoe essas pessoas ruins"), João Vicente de Castro comentou o assunto mais palpitante deste Carnaval até o momento: a treta entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo, em Salvador.

Refrescando a memória: Baby começou a pregar no meio de um show, falou em apocalipse, e foi logo cortada por Ivete.

A cantora baiana disse que Deus é maior que todos os mandamentos, que não tem apocalipse nenhum, e anunciou o que iria cantar: "Eu vou cantar Macetando, porque Deus está mandando o Macetando, certo? É o Macetando de Jesus", disse Ivete. "Ô glória", respondeu Baby.

João Vicente, com uma impactante fileira de pulseiras para camarotes VIP no braço direito, ficou impressionado. "A Baby merece todo o nosso respeito, mas a Ivete é uma gênia, né?", disse no Camarote Nosso, na Sapucaí.

Para ele, o mais admirável, neste episódio em especial, foi a capacidade de se indignar sem perder as estribeiras mostrada pela baiana. "Só ela mesmo para falar com tanta inteligência e delicadeza num momento ?barata voa? como aquele. Essa mulher é foda".