SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift e Travis Kelce ficaram animados após o time do namorado da cantora ganhar o Super Bowl, na noite de domingo (11).

Em uma festa de comemoração pós jogo, os dois compartilharam um momento romântico que circula pelas redes sociais. A música "You Belong With Me", de Taylor, toca ao fundo enquanto os dois, que estavam em locais diferentes, apontam um para o outro enquanto entoam versos da canção.

O Kansas City Chiefs, time de Kelce, ganhou pelo segundo ano consecutivo a final da liga de futebol americano.

No fim de janeiro, os dois protagonizaram o primeiro beijo público após uma partida que levou o time à final. A relação dos dois ficou conhecida do público em setembro de 2023, quando Taylor foi vista assistindo uma partida do atleta.