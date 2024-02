SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa Meneghel resolveu defender a amiga Ivete Sangalo na polêmica religiosa com Baby do Brasil. Segundo a apresentadora, a cantora do Novos Baianos é "alguém que me decepcionou".

As falas de Xuxa apareceram numa postagem do reverendo Caio Fábio D'Araújo Filho após ele mostrar trecho do discurso de Baby no Carnaval de Salvador. Na ocasião, a artista disse que o apocalipse estava próximo.

"Me dá vergonha de atitudes como essa, pois a Baby é alguém que me decepcionou. Sempre tive muito carinho por ela e hoje tenho certeza que a decepção faz parte do seu nome", comentou a apresentadora. "Veveta foi simplesmente linda e educada também", completou.

Após a polêmica, a própria Baby usou as redes sociais para negar que tenha ocorrido uma briga com Ivete e falou em "divergência de opiniões".

"Gente, são oito e pouco da manhã e ainda não dormi, mas queria deixar uma mensagem para todos por tudo o que aconteceu quando viralizou o que eu disse. Em breve postarei o vídeo da Ivete me honrando, para vocês saberem que não tivemos nenhuma briga. Como disse Mahatma Gandhi, 'divergência de opinião não é motivo para brigas', disse ela numa postagem.