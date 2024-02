ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo não vai mudar a equipe de transmissão da apuração dos desfiles da escola de samba do Rio de Janeiro, que está marcada para acontecer nesta quarta (14), a partir das 16h.

Como já acontece nos últimos anos, a jornalista Mariana Gross e o comentarista Milton Cunha vão mostrar quem será a campeã do Carnaval carioca.

No caso da apuração, ela é de responsabilidade do Jornalismo da emissora. Diferente dos desfiles, que é uma parceria da área de variedades com o esporte a partir deste ano, visando um maior faturamento com publicidade.

Em recente entrevista para a Folha de S.Paulo, Mariana Gross lamentou o fato de não estar na transmissão dos desfiles este ano, mas explicou que não era algo possível por conta do novo caminho.

"Neste ano, a Globo tem parceria maior com a publicidade, e o jornalismo meio que teve que sair, pois não tem como participar. Vou só me divertir", afirmou ela em janeiro.

A Globo sofreu diversas críticas nas redes sociais pela cobertura dos desfiles de Carnaval de 2024. Internautas condenaram a falta de informações transmitidas na televisão, como o histórico das escolas e problemas que ocorreram ao longo do percurso.

Karine Alves e Alex Escobar coordenaram, do estúdio, a comunicação com quem estava na avenida, trabalho exercido este ano por influenciadores, como Vitor DiCastro.

A Federação Nacional dos Jornalistas emitiu uma nota nesta terça (13) em que repudia a cobertura de Carnaval da Globo e afirma que, com apresentadores despreparados e desinformados, a transmissão teve erros.

"Ao abrir mão de repórteres, a emissora detentora do direito comercial de transmissão deixou os espectadores sem informações cruciais sobre a festa. A entidade enfatiza a importância essencial do trabalho jornalístico na cobertura deste evento tão importante para a cultura nacional", diz a nota.