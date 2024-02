SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autor de sucessos como "Senhora do Destino" e "Fina Estampa", Aguinaldo Silva usou as redes sociais para descartar a possibilidade de voltar a escrever novelas.

No X, antigo Twitter, ele disse que muitas pessoas o param na rua para perguntar por que está longe do ofício. "Aos 80 anos, ficar diante do computador oito a dez horas por dia durante um ano, sem tirar folga... Vocês querem que eu morra antes da hora?"

O nome de Silva voltou a ficar em evidência desde que se tornou pública a informação de que a novela "Vale Tudo" pode ganhar um remake. Silva foi um dos autores da trama, ao lado de Gilberto Braga e Leonor Bassères.

A trama foi ao ar em 1988 e 1989 na TV Globo e logo se tornaria um dos maiores sucessos da TV brasileira.

A emissora não confirma nem nega que a novela ganhará um remake escrito por Manuela Dias, autora de "Amor de Mãe" -Aguinaldo Silva não foi convidado para participar da nova versão da trama.

Mas o autor se manifestou em suas redes sociais, afirmando que teve uma epifania sobre quem deveria ser a nova Odete Roitman. "Feito um relâmpago, me veio à mente o nome de uma atriz digna de viver tão alto mister: A única, absoluta, insubstituível Nany People", escreveu Silva.

Após 40 anos na TV Globo, ele saiu da emissora em janeiro de 2020 após seu contrato não ter sido renovado. A última novela do autor na empresa foi "O Sétimo Guardião", de 2018.