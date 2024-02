SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Scooter Braun, Emmy Rossum, Helen Mirren e outras 400 celebridades e executivos da indústria musical escreveram uma carta aberta pedindo para que Israel participe do Eurovision Song Contest.

Apesar de não existir qualquer sugestão, por parte da organização do evento, de que o país será excluído da edição deste ano, a carta foi feita em resposta a mobilizações esparsas que pedem pelo banimento de Israel da competição devido a ofensiva militar do país travada nos territórios palestinos após o ataque terrorista do Hamas em outubro.

Até agora, estima-se que mais de 20 mil palestinos morreram na Faixa de Gaza no período, por ataques do exército de Israel. Cerca de 1.400 israelenses foram mortos pelos terroristas do Hamas e outros 200 foram sequestrados.

O Eurovision Song Contest é uma importante competição musical europeia que já revelou nomes como Abba, Celine Dion, Domenico Modugno e a banda Måneskin. Neste ano, Israel seria representado pela cantora pop Eden Golan.

Mayim Bialik, a Amy de "Big Bang Theory", Gene Simmons, vocalista e baixista da banda Kiss e Ginnifer Goodwin, a Branca de Neve de "Once Upon a Time", foram outros signatários da carta a favor de Israel.

Haim Saban, CEO da produtora de séries Saban, Harvey Mason Jr., CEO da Recording Academy ?responsável pelo juri do Grammy? e o CEO da Mattel, Ynon Kreiz, também assinaram o documento.

"Nós acreditamos que eventos unificadores, como competições de canto, são cruciais para ajudar a desfazer nossas divisões culturais e unir pessoas de todas as origens através do seu amor partilhado pela música", diz a carta. "Aqueles que pedem pela exclusão de Israel estão subvertendo o espírito do concurso e transformando-o em uma ferramenta política."