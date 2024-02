SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ricardo Breim, 72 anos, é um homem inspirado e inquieto. Compositor, arranjador, pianista e educador que, durante 40 anos de trabalho, formou várias gerações de artistas na sua escola Espaço Musical, na Vila Madalena. Ele, agora, pela primeira vez, surge lançando um disco autoral.

Acompanhado de amigos, que são também referências da música popular ?com os quais cruzou em sua carreira de professor, contribuindo profundamente para suas formações musicais?, Breim realiza um sonho que vinha acalentando há tempos.

Todo repertório do seu álbum nasceu com objetivos pedagógicos e ganhou letras, arranjos, harmonizações sofisticadas e foi preparado para chegar ao mercado pelo selo Sesc.

O disco se chama "Sons e Tons" e conta com 18 composições, sete delas com parcerias com nomes como Arnaldo Antunes, Chico César, José Miguel Wisnik Luiz Tatit, a mulher de Breim, a historiadora Stella Franco. Há também colaborações de alunos de seu espaço, como Diego Ochs e a dupla Marina Serva e Ana Amélia Guimarães.

A cantora e compositora Mônica Salmaso tem uma participação como intérprete, assim como Ná Ozzetti, que conheceu Breim em meados dos anos 1980, quando ele foi integrante do grupo Rumo.

Seu álbum anterior é de 1985. Era um LP do grupo vocal Quintaessência. "Lancei esse álbum na mesma época em que estava abrindo a escola e interrompi meu trabalho de arranjador. Percebi também na ocasião que precisava evoluir como compositor", lembra Breim, que é formado em engenharia.

"Comecei a compor, com fins pedagógicos, pequenas melodias com cinco notas para aulas de percepção musical e passei a me interessar pelo papel que a música tinha na formação do ser humano."

Para organizar suas ideias, Breim decidiu fazer um curso de mestrado entre 1996 e 2001 e se voltar para as composições. "Sons e Tons" inclui a primeira composição de Breim, feita quando ele estava na pós-graduação em semiótica, sob orientação de Luiz Tatit. A música se chama "A Melodia".

"O curso de mestrado me aproximou do texto e da canção", lembra. "Depois da primeira consegui compor várias outras letras." Nesse percurso, sempre com uma orientação pedagógica, continuou criando música para sala de aula e montou um curso chamado Formação de Músicos Educadores.

A decisão de fazer "Sons e Tons" foi tomada em 2017, quando percebeu que continuava com o mesmo problema de dar substância para o que já havia feito como compositor e letrista. Pensava inicialmente em um disco caseiro para gravar algumas músicas tocando e cantando.

Com o apoio tecnológico do violinista Camilo Carrara, começou a fazer algumas gravações em seu computador, mas, naquele mesmo ano, recebeu a notícia dos médicos de que tinha um aneurisma. Passou dois anos cuidando da saúde e tentando levar adiante o projeto do disco, mas sem o mesmo empenho. Na sequência, para atrasar mais seus planos, veio a interrupção causada pela pandemia.

Das parcerias do disco, que acabou encampado pelo selo Sesc, algumas são recentes e outras têm várias décadas. A parceria com Luiz Tatit, por exemplo, se chama "Embrião" e parte de uma música de Breim composta em 1986. A letra só foi feita por Tatit em 2021.

Chico César foi aluno de Breim num curso de percepção musical e é autor da letra "Eu, Tu, Elxs", pré-lançada num single. "Passei a entender melhor o que faço, passei a me entender como pessoa, qual é o meu papel no mundo como criador de música a partir do encontro com Ricardo Breim", diz Chico.

Zeca Baleiro não foi aluno de Breim, mas estudou na Escola de Música, e fez a letra de "Quase um Blues". "Muita gente saiu da escola dele enriquecida", afirma Zeca, que canta no disco.

A contribuição de Arnaldo Antunes foi com a canção "Mi, Sol, Lá sem Ré". Antunes não estudou no Espaço Musical, mas seus filhos sim.

Já a dupla com José Miguel Wisnik é mais antiga. "É uma composição de 1989, 1990, quando Zé Miguel fez o primeiro show dele e eu cuidei da direção musical", lembra o autor. O nome da música é "Laser".

Há ainda as colaborações de alunos da escola, como Diego Ochs, como quem Breim fez "Siga sua Estrela", e com a dupla Marina Serva e Ana Amélia Guimarães, co-autoras de "Destinos Cruzados", interpretada por Mônica Salmaso. "Eu devo muito ao Breim o fato de hoje ser uma compositora", diz Mônica.

Com a sua mulher Stella Franco, o músico compôs "Quando a Chuva Cair.". A cantora e compositora Ná Ozzetti, que fará participações nos dois shows de lançamento do disco, canta a música feita em parceria de Breim com Arnaldo Antunes.

Os dois shows de lançamento de "Sons e Tons" acontecem nos dias 22 e 23 de fevereiro, respectivamente no Sesc Campinas e no Sesc Bom Retiro. Estão sendo chamados de "aulas-shows", dados os fins pedagógicos do trabalho do autor. A ideia é integrar as experiências de apreciação das canções a momentos de percepção musical.

A banda é formada por Breim, voz, piano e teclados; Swami Jr, baixo elétrico e violão; Camilo Carrara, violões; Danilo Moraes, voz, violão e baixo elétrico; Sérgio Reze, bateria e gongos melódicos e Marina Serva e Ana Amélia Guimarães, voz.

SONS E TONS

Quando Disponível em 16 de fevereiro nas plataformas digitais

Autoria Ricardo Breim

Gravadora Selo Sesc