SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Marvel anunciou o elenco do novo filme do Quarteto Fantástico, com lançamento previsto para julho do ano que vem. A direção é do cineasta Matt Shakman, que tenta salvar o estúdio do marasmo na bilheteria.

O líder do Quarteto Reed Richards, ou Sr. Fantástico, vai ser interpretado por Pedro Pascal, que virou queridinho de Hollywood com papéis em "The Last of Us" e "The Mandalorian", a série derivada de "Star Wars".

Sue Storm, ou Mulher Invisível, será vivida por Vanessa Kirby, de "Napoleão" e "The Crown". Ebon Moss-Bachrach, que fez sucesso como Richie na série "O Urso", foi escalado para o papel de Ben Grimm, ou Coisa, homem que tem pedra no lugar de pele.

Completa o grupo o ator Joseph Quinn, o Eddie Munson de "Stranger Things", que fará Johnny Storm, chamado também de Tocha Humana.

A escalação dos atores tem sido alvo de especulação dos fãs há anos, que esperam por um novo filme desde o fiasco a última encarnação do quarteto, em 2015. Antes, o grupo havia sido interpretado por outros nomes em dois filmes, de 2005 e 2007, que também não vingaram.

As três primeiras adaptações foram lançadas pela Fox. O novo longa-metragem é produto da Disney, que adquiriu os direitos sobre os personagens, e, por causa disso, pode incorporá-los ao seu universo de filmes de heróis, com Thor, Hulk, Capitã Marvel e todos os Vingadores.