SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Duna", primeiro filme da franquia do diretor Denis Villeneuve, volta aos cinemas de São Paulo nesta quarta-feira (14). A reexibição do longa que estreou em 2021 funciona como um esquenta para a sequência "Duna: parte 2", prevista para 29 de fevereiro.

O longa, baseado no livro homônimo de Frank Herbert, acompanha Paul Astreides (Timothée Chalamet) na defesa do legado do seu pai em Arrakis, um planeta deserto, e se confronta com o próprio destino como messias da galáxia.

VEJA ONDE ASSISTIR

- UCI Santana Parque Shopping, às 20h40

Santana Parque Shopping, r. Conselheiro Moreira de Barros, 2780, Lauzane Paulista.

- Cinemark Aricanduva, às 17h30 e às 21h10

Shopping Aricanduva Av. Aricanduva, 5555, Aricanduva.

- Cinemark Shopping Cidade São Paulo, às 18h40

Avenida Paulista, 1230, 4º andar Shopping Cidade SUC 4108 4º, Bela Vista.

- Cinemark Shopping D., às 16h20 e às 20h

Avenida Cruzeiro do Sul, 1100 Piso Superior, Pte. Pequena, Santana

- Cinemark Shopping Metrô Santa Cruz, às 20h

R. Domingos de Morais, 2564, Vila Mariana

- Cinesystem Morumbi Town, às 20h40

Av. Giovanni Gronchi, 5930, Piso 2, Vila Andrade

- Espaço Itaú de Cinema- Pompeia, às 14h30 e às 20h40

R. Palestra Itália, 500, Água Branca

- Kinoplex Vila Olímpia, às 17h50

R. Olimpíadas, 360 - Lojas 603-604, Vila Olímpia