SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vestidas de rosa, várias meninas de 15 a 25 anos se aglomeraram na entrada do cinema do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Elas não estavam ali para ver "Barbie" ou a nova versão de "Meninas Malvadas". A cor escolhida era uma referência à capa do livro "Fazendo Meu Filme", cuja adaptação ganhava pré-estreia naquela noite de 29 de janeiro.

Em meio aos atores que dão vida aos personagens da obra -como Bela Fernandes, Giovanna Chaves, Kiria Malheiros, Xande Valois, Caio Paduan e Samara Felippo, entre outros-, a estrela da noite foi a autora Paula Pimenta. A responsável pela história atraiu o maior número de fotos, entrevistas, vídeos e autógrafos dos fãs e convidados -um retrato de sua influência entre a geração de jovens leitores dos anos 2000 e 2010, que cresceram com suas histórias de romance, amizade e descobertas.

Lançado em 2008, "Fazendo Meu Filme" é o primeiro de uma série de quatro livros. Com mais de 870 mil cópias vendidas, é o best-seller da autora. Pimenta já publicou 18 livros infantojuvenis, sendo que dois deles, "Cinderela Pop" e "Um Ano Inesquecível: Inverno" já haviam chegado às telonas, ambos com a própria autora no time de roteiristas.

Mas é a nova adaptação que a deixa mais animada, por ser o queridinho das leitoras. Não à toa Pimenta afirma que os momentos fofos e a atmosfera característica da Belo Horizonte do ano 2000 estão fielmente retratados no filme, que estreia nesta quarta-feira (14) no Prime Video. "Os diálogos do livro estão todos na boca dos atores. Está fiel mesmo. Acho que leitor nenhum vai reclamar", avaliou ela.

Na obra, é a personagem Fani, uma mineira de 16 anos que está passando por desafios normais de qualquer adolescente -uma paixão platônica, uma nota baixa em física e o primeiro beijo-, que faz as leitoras se identificarem. A jovem vê sua vida virar de cabeça para baixo quando é aprovada para um intercâmbio para a Inglaterra.

A viagem a Brighton, cidade que virou destino dos sonhos para muitas das leitoras, só deve aparecer em possíveis continuações do filme, o que faz a autora torcer pelo sucesso deste primeiro longa. Espera-se que a história tenha fôlego suficiente para se tornar uma franquia também no audiovisual.

Com a chegada do filme, Paula espera atingir um público novo, que ainda era muito criança no lançamento de seu último livro, o quinto volume de "Minha Vida Fora de Série". Na pré-estreia, era perceptível que as garotas mais novas presentes eram influencers convidadas. A maioria das fãs da obra literária já entraram na fase adulta.

"Acredito que houve um gap de dois anos, durante a pandemia, em que a antiga dinâmica foi pausada. Meus livros são normalmente indicados nas escolas ou passados entre primas e irmãs. Acho que agora, sim, as pré-adolescentes podem novamente conhecê-los", comemorou a autora.