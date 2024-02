ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Sucesso como o mocinho Ben na novela "Vai na Fé" (2023), da Globo, o ator Samuel de Assis terá seu primeiro trabalho lançado após o sucesso do folhetim. Ele será a principal novidade da terceira e última temporada de "As Five", que estreia em março no Globoplay.

A reportagem teve acesso as primeiras fotos dele na produção. Samuel interpretará Edu, um homem mais velho e mais maduro, que engata em um relacionamento com Keyla (Gabriela Medvedovski).

O personagem, além de marcar uma fase mais adulta no universo da série, surge como sócio investidor da Ladeira das Mina, a casa de shows aberta por Keyla e Tina (Ana Hikari) na temporada anterior.

Com o investimento dessa nova figura, o negócio das duas tende a decolar, não fosse o fato de Tina não gostar da ideia de ver sua amiga misturando a relação profissional com a pessoal. Keyla precisa lidar com a oposição de Tina, logo quando começa a se sentir cuidada e amada como nunca antes.

"O Edu traz para a Keyla essa maturidade, essa sensação de que as coisas vão se acalmando. Ele traz tranquilidade e centro pra ela, e isso é muito legal. Claro que eles vão se deparar com questões, mas pela primeira vez a Keyla tem a experiência de um relacionamento maduro e saudável, e isso é algo muito bom de se ver dentro da dramaturgia", afirmou Gabriela Medvedovski à reportagem.

As gravações da terceira temporada de "As Five" aconteceram antes de Samuel começar as gravações da novela de Rosane Svartman, no segundo semestre de 2022.

A terceira e última temporada de "As Five" estreia dia 1º de março no Globoplay. Criada por Cao Hamburger e escrita por Cao Hamburguer, a série é um spin-off de "Malhação: Viva a Diferença" (2017), sucesso na Globo.

A produção tem direção artística de Fabrício Mamberti e direção geral de Rafael Miranda. A produção executiva é de Isabela Bellenzani (Estúdios Globo), e a produção é de Caio Gullane e Fabiano Gullane (Gullane). A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.