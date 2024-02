SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A repórter Nathalia Santos, 30, está internada em um hospital do Rio de Janeiro, após ser baleada em uma tentativa de assalto na manhã de segunda (12), após ver o segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, no Sambódromo da Sapucaí. Nathalia trabalho no Esquenta! (2009-2014), da Globo.

Segundo a equipe da influenciadora digital, que tem 120 mil seguidores nas redes sociais, Nathalia estava dentro de um taxi com o marido, na região central da capital fluminense, quando foram abordados por dois bandidos. Ela tomou um tiro no quadril.

O seu marido, não identificado, não foi alvejado. Ela foi atendida prontamente, e passou por procedimento cirúrgico para a retirada do artefato. O procedimento foi considerado um sucesso.

"Informamos que o procedimento foi um sucesso. Nathalia está bem emocionalmente e, fisicamente, ainda com algumas dores -- tudo dentro do previsto", disse nota de sua assessoria. Nathalia está consciente e deve receber alta ainda nesta semana.

"Tive medo do que poderia acontecer comigo, como mãe, pensamos sempre nos nossos filhos em primeiro lugar, mas,graças a Deus, fui socorrida rapidamente e muito bem acolhida por toda a minha família, amigos e equipe.", afirmou a influenciadora Nathalia Santos também em nota.

A ex-repórter da Globo recebeu apoio de Regina Casé. Foi no Esquenta!, programa dominical apresentado por ela na Globo entre 2009 e 2014 que Nathalia trabalho na maior emissora do país.

"Meu amor! Sigo rezando desde o primeiro minuto para que você não sinta mais estas dores... Mesmo sua família sendo uma rede de apoio maravilhosa, você sabe que pode contar com a gente!", disse Casé.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber mais sobre o caso, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.