SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As aparições exuberantes e animadas de Sabrina Sato no Carnaval escondem bastidores com dores, irritação e privação de sono.

É isso o que revela a rainha da Gaviões da Fieli e da Unidos da Vila Isabel no quinto episódio da série "Carnaval da Sabrina" (Youtube e Globoplay).

Para cumprir todos os compromissos carnavalescos, a apresentadora dormiu, em média, duas horas por dia. Às vezes nem isso. Após desfilar em São Paulo, ela foi para o Rio virada e não teve nenhum minuto de descanso. Reclamou de nunca conseguir ficar sozinha.

Além da preparação para a apresentação na Unidos da Vila Isabel, Sabrina precisou arrumar tempo para cuidar da filha, Zoe, 5, que não estava muito bem.

"Eu fico extremamente irritada", disse sobre a falta de sono. É um estado de humor que as pessoas não esperam da musa sempre sorridente diante das câmeras.

Os assessores de Sabrina contam, no episódio, que este ano ela ficou mais ansiosa do que no passado. A rainha de bateria apareceu no vídeo apressando a sua equipe ?maquiador, costureiras, assessores, fotógrafos? e pedindo para não ser pressionada.

Nos dias anteriores aos desfiles, ela precisou conciliar malhação, aulas de samba, fotos, vídeos, testes de roupas e as idas da filha para a escola. Zoe faz questão da presença da mãe e as duas aproveitam o caminho para conversar.

A série revela também as dores no corpo que enfrenta: o costeiro da Gaviões arrancou a pele dos ombros e os enfeites deixaram a cabeça dolorida.

"Já estou começando o Carnaval ralada e machucada", contou. Os ensaios e provas de roupa provocaram os ferimentos. "Eu não posso falar isso perto de vocês, mas eu estou com dor no furico. É sério".

Entre um arremate e outro, uma das costureiras resumiu a situação: "A rapadura é doce, mas não é mole não".

No episódio, Sabrina apareceu comendo um pedaço de pizza em pé e vigiando as bananas que os assessores levariam para o sambódromo do Rio. Ela fica brava quando alguém come parte do lanche.

Um zíper que estourou no dia do desfile da Vila Isabel deixou o ambiente mais tenso. Já vestida, Sabrina falou para a filha que a fantasia representa a corrente sanguínea. "Ai que nojo", respondeu Zoe.

Nos arredores do sambódromo, os assessores montaram uma barraca improvisada de lençol para a sambista finalizar a arrumação. Prestes a desfilar, ela apareceu emocionada ao distribuir rosas vermelhas para o público.

Tudo deu certo, apesar dos perrengues.

"Vamos beber", gritou Sabrina, sob aplausos da equipe, no final da maratona.