SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Definitivamente, a música "Macetando", de Ivete Sangalo e Ludmilla, já pode ser considerado o grande hit do Carnaval. Prova disso foi a recente pesquisa realizada pela Folha de S.Paulo. A canção ganhou na popularidade do público com mais de 60% dos votos.

Fora isso, os números na internet ajudam a explicar o sucesso. Só no Spotify, a música já beira as 30 milhões de reproduções. No YouTube, a canção oficial no perfil de Ivete ultrapassou 22 milhões de visualizações em quatro semanas.

Já na plataforma YouTube Music, "Macetando" é a quarta música mais executada nesse momento.

A ajuda de famosos também foi crucial para a popularização da música. Muitos artistas usaram suas redes sociais para reproduzir a coreografia da canção. No Carnaval, as dancinhas já estavam decoradas pelos fãs.

O hit também apareceu no momento mais tenso de Ivete em cima do trio: na treta dela com Baby do Brasil, que resolveu pregar e falar em apocalipse no meio da folia.

Após pedir que Ivete cantasse "Pequena Eva", a cantora baiana disse que não faria isso. "Eu vou cantar 'Macetando', porque Deus está mandando o Macetando, certo? É o Macetando de Jesus", disse Ivete. "Ô glória", respondeu Baby.