SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mussa, músico que acumula 12 milhões de inscritos em seu canal do YouTube, chega à capital paulista para quatro apresentações entre os dias 27 e 28 de abril no Teatro Opus Frei Caneca, na região central da cidade.

Conhecido por produzir vídeos de batalhas de rima, o cantor foi criado na periferia de Florianópolis, em Santa Catarina, e traz referências do rap para o público infantojuvenil. Os ingressos estão à venda na plataforma Uhuu.

No sábado (27), há sessões às 11h30 e às 14h. No domingo (28), o catarinense se apresenta às 14h e às 16h. Para assistir ao evento, é preciso desembolsar entre R$ 100 (inteira). O valor é o mesmo para todos os setores.

O repertório inclui as músicas "Mussa Style" e "Passinho da Preguiça", além das batalhas com personagens. No Youtube, o rapper Mussa ?que usa boné com um lenço branco na cabeça? também já desafiou celebridades, como Tati Zaqui e Whindersson Nunes.

SHOW DO MUSSA

Quando 27 e 28 de abril

Onde Teatro Opus Frei Caneca, r. Frei Caneca, 569, Consolação, região central

Preço R$ 100Classificação Livre

Link: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/show-do-mussa-12540