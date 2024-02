SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Afterlife, festa de música eletrônica do duo Tale of Us, retorna à São Paulo em fevereiro. O evento, apresentado pelos DJs Matteo Milleri e Carmine Conte, acontece no sábado (24), no autódromo de Interlagos, e ainda tem ingressos disponíveis.

Para o público geral, as entradas do tipo inteira, que variam entre R$ 780, na pista, e R$ 2.200, no camarote, podem ser adquiridas no site ticketmaster.com.br, ou na bilheteria da casa de shows Tokio Marine Hall. Clientes do cartão BRB podem encontrar valores distintos, que vão R$ 650 a R$ 1.800.

O line-up traz sets de Omnya, Binaryh e ANNA, além das performances de MRAK, com "We Don?t Follow", Cassian e Kevin de Vries, com "B2B" e Anyma, que traz o show audiovisual "Genesys". Tale Of Us encerra a programação da noite.

Neste mês, na América Latina, a festa já passou por Medellín, na Colômbia, Lima, no Peru. Após apresentação na capital paulista, a dupla segue para Buenos Aires, na Argentina, Guadalajara e Cidade do México, no México.

AFTERLIFE

Quando Sábado, 24 de fevereiro

Onde Autódromo de Interlagos - av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, região sul

Preço A partir de R$ 650

Classificação 18 anos

Link: https://www.ticketmaster.com.br/event/afterlife