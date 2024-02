SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-repórter do programa da Globo Esquenta!, Nathalia Santos, 30, está em situação estável num hospital do Rio de Janeiro após passar por uma cirurgia. Ela levou um tiro na região do quadril após um assalto.

Em participação ao vivo no programa Encontro, disse que na hora em que tudo aconteceu só pensava nos filhos e que nem percebeu que se tratava de um assalto.

"A gente não recebeu a anunciação do assalto. Foi do nada, e a gente ouviu as duas balas. Fui atingida e falei para o meu esposo me levar para o hospital. Eu só pensava nos meus filhos e falava: 'não quero morrer, não quero morrer'", disse à apresentadora Patricia Poeta.

Ela segue no CTI e está sendo monitorada após uma cirurgia no fêmur. "A bala continua alojada. Mas os médicos estão otimistas", contou.

Segundo Nathalia, ainda não há movimento nos pés, mas isso é algo que não a preocupa no momento. "Estou feliz em estar viva", destacou.

A repórter estava num táxi que pegou na manhã de segunda (12), na região central da capital fluminense, após ver o segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, na Sapucaí.

A Folha de S.Paulo entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber mais sobre o caso, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.