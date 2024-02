ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Após os bons índices de audiência que conseguiu na TV aberta e na TV por assinatura com a Copa das Nações Africanas, a Band decidiu investir de vez no futebol da África.

A empresa do Morumbi fechou nesta quinta-feira (15) os direitos de transmissão da Liga dos Campeões da África, o maior torneio de clubes do continente. As transmissões serão feitas no BandSports, o canal pago do Grupo Bandeirantes na TV por assinatura.

A primeira transmissão acontecerá já nesta sexta-feira (16), com o jogo entre CR Belouizdad, da Argélia, contra o Al Ahly, do Egito, maior campeão da competição. O jogo está marcado para às 17h (horário de Brasília).

Será a primeira vez na história que a Liga dos Campeões da África terá exibição na TV brasileira, o que vai proporcionar um feito raro ao fã de futebol. De forma inédita, os cinco principais torneios continentais do futebol de clubes estarão disponíveis no Brasil.

A Uefa Champions League, da Europa, é exibida por SBT e TNT Sports. Já a Libertadores, a Copa dos Campeões da Concacaf e a Liga dos Campeões da Ásia são exclusividades dos canais ESPN no Brasil.

A Copa das Nações Africanas, o torneio de seleções nacionais do continente, trouxe boa audiência. Na TV aberta, os jogos variaram entre 2 e 3 pontos na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.

Na TV paga, os jogos venciam SporTV e ESPN, e liderava entre os canais de TV paga com audiência acima do 1 ponto. Cada ponto vale 175 mil telespectadores no Ibope PNT da TV por assinatura.