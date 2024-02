SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Reynaldo Gianechini vai estrear nos espetáculos musicais com "Priscilla: A Rainha do Deserto", que deve chegar em junho aos palcos do Teatro Bradesco, em São Paulo.

Na nova montagem da peça, que passou pela mesma casa em 2011, Gianecchini interpreta Anthony, uma drag queen que decide viajar de ônibus pelo deserto australiano em busca do filho com quem não tem contato há anos.

Demitido da Globo em 2021, Gianecchini tem se aventurado por novas plataformas. Foi à Netflix em 2022 para interpretar um vilão na série "Bom Dia, Verônica", cuja terceira e última temporada acaba de estrear.

No ano passado, o ator protagonizou a montagem brasileira de "A Herança" ao lado de Bruno Fagundes.