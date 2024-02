RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Amiga de Zeca Pagodinho e sua família há anos, Juliana Knust vai interpretar Mônica Silva, a mulher do cantor, no filme sobre sua vida. Ela é a única pessoa do elenco já 100% confirmada na produção, e diz que a proximidade com o artista influenciou um total de zero pessoas na hora da escalação para o longa.

"Muita gente pensa que vou fazer o filme porque a gente é amigo, mas a verdade é que o Zeca só foi consultado depois", afirma. Knust lembra que um dia recebeu uma ligação emocionada do cantor, contando que tinha "amado" a escolha. "Ele me liga de vez em quando para saber como eu estou, mas naquele dia ele estava muito feliz, comemorou, e disse que tinha mesmo que ser eu neste papel".

A atriz lembra como tudo aconteceu: "O produtor levou uma foto minha e uma da Mônica para o Zeca, botou uma do lado da outra e disse: 'Tem que ser ela, olha como são parecidas'", conta. Daí surgiu seu nome para o papel, motivo da ligação -e animação- do sambista.

Ainda sem data de estreia, o filme será dirigido por Mauro Lima, de "Meu Nome Não é Johnny" e "Tim Maia", entre outros. A cinebiografia não terá um recorte específico. Ela aborda toda a trajetória do artista, que acaba completar 40 anos de carreira.

O longa dará destaque às amizades e parcerias musicais, como a com o compositor Beto Sem Braço, além de histórias de sua infância, a relação com Xerém e episódios já folclóricos de sua vida.

O lado supersticioso, quase um TOC, também não ficará de fora. "É um traço muito significativo da personalidade dele", destacou Lima em uma entrevista à reportagem.

