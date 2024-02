SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (15), cinco novos filmes chegam às salas de cinema de São Paulo, com destaque para "Bob Marley: One Love", cinebiografia do cantor e compostor jamaicano. Outro lançamento da semana é "Zona de Interesse", indicado a cinco categorias do Oscar.

"Madame Teia", filme da Marvel que estreou excepcionalmente na última quarta-feira (14), também integra a programação. Confira a lista completa de estreias.

BOB MARLEY: ONE LOVE

O longa que conta a história do cantor Bob Marley, ícone do reggae, tem direção de Marcus Green -que também comandou o filme biográfico "King Richard: Criando Campeãs". A produção explora a vida e a obra do artista, passando por sua trajetória na música, pelo atentado a tiros que sofreu em 1976 e por seu ativismo na luta pela paz.

Bob Marley: One Love. Estados Unidos, 2024.

Dir.: Reinaldo Marcus Green. Com: Lashana Lynch, Kingsley Ben-adir e Michael Gandolfini

HORIZONTE

O drama nacional conta a história de Rui, um homem de 75 anos que mora sozinho na casa dos fundos do terreno onde viviam seu irmão e o sobrinho-neto. Quando o patriarca da casa morre, o filho dele volta a morar ali com esposa e filha. A convivência entre eles se torna insuportável, fazendo com que Rui se mude para uma vila para idosos. Experimentando a solidão da nova casa, ele conhece Jandira, que mora do outro lado da rua.

Brasil, 2023.

Dir.: Rafael Calomeni.

Com: Alexandra Richter, Suely Franco e Raymundo de Souza.

MASHA E O URSO - DIVERSÃO EM DOBRO

Em uma nova aventura natalina, Masha conhece os magos dos meses do ano -que ela acreditava serem apenas personagens de conto de fadas. Fazendo amizade com Janeiro, o Senhor do Gelo, embarca em uma jornada para salvar as férias e torná-las inesquecíveis.

Masha and the Bear: Twice the Fun. Rússia, 2023.

Dir.: Artyom Naumov e Vasiko Bedoshvili.

Livre

MADAME TEIA

Baseado nos quadrinhos homônimos, o filme conta a origem da heroína Cassandra Webb, uma paramédica de Manhattan que tem habilidades de clarividência. Forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela forja uma relação com três jovens destinadas a um futuro poderoso.

Madame Web. Estados Unidos, 2024.

Direção: S.J. Clarkson.

Com: Celeste O'Connor, Dakota Johnson e Sydney Sweeney.

14 anos

ZONA DE INTERESSE

O longa acompanha a família de Rudolf Höss, comandante do campo de concentração de Auschwitz. Morando ao lado do local de extermínio, ele se esforça para construir uma vida tranquila com sua esposa, Hedwig -vivida por Sandra Hüller, protagonista de "Anatomia de uma Queda". O longa de Jonathan Glazer concorre ao Oscar nas categorias filme, direção, roteiro adaptado, filme internacional e som.

The Zone of Interest. Estados Unidos, Polônia, Reino Unido, 2023.

Dir.: Jonathan Glazer.

Com: Sandra Hüller, Freya Kreutzkam e Christian Friedel