ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Considerado um dos principais repórteres do programa esportivo Globo Esporte em São Paulo, Caio Maciel deixou a Globo nesta sexta-feira (16) após seis anos na emissora da família Marinho.

Caio aceitou uma proposta para trabalhar na área de marketing em Campinas, cidade onde sua família reside, e deixará a cobertura esportiva inicialmente. Seu último dia de trabalho oficialmente foi na quarta-feira (14), quando apresentou interinamente o Globo Esporte SP.

Na quinta (15), colegas deram uma festa em São Paulo para desejar sorte em sua nova fase profissional. Além de repórter, Caio Maciel também era apresentador, e fazia parte da escala de substituição de Felipe Andreoli, titular do GE SP, em suas folgas e nos fins de semana.

Chegou também a apresentar blocos de esporte no Hora 1 e no Jornal da Globo. Caio também foi repórter da cobertura jornalística da Globo na última cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023. A emissora não transmitiu o evento.

Em seu texto de despedida para colegas, Caio agradeceu a emissora pelas oportunidades que teve, e diz que agora vai cuidar um pouco mais da sua vida pessoal.

"Depois de 15 anos como repórter, seis deles na Globo, apurando, cuidando, minuciosamente escrevendo e contando histórias de outras pessoas, chegou a hora de eu cuidar um pouco mais da minha. A gente se vê!!", afirmou.

Antes de trabalhar na Globo, Caio Maciel foi repórter da EPTV, afiliada da emissora no interior de São Paulo, e se destacou justamente na cobertura esportiva.