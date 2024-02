JUIZ DE FORA, MG (FOLHAPRESS) - Gracyanne Barbosa, que é Rainha da Bateria da Camisa Verde e Branco, não desfilou esse ano por causa de uma lesão.

Gracyanne Barbosa não pode desfilar em 2024 por causa de uma lesão no joelho. Por causa disso, teve que acompanhar a Camisa Verde e Branco pela televisão. "Eu estava muito chateada, queria muito estar com a Camisa Verde e Branco, fiquei emocionada, emotiva... mas entendo que Deus sabe de todas as coisas", escreveu Gracyanne no Instagram.

Também pelas redes sociais, Gracyanne respondeu a um seguidor que usou o período off do Carnaval para refletir. "Usei o tempo para descansar, refletir, conversar com Deus e entender o porquê de algumas coisas. Fiquei em casa, tranquila com meus cachorros", escreveu.

Além disso, Gracyanne disse que quase não viu o marido, o cantor Belo, que teve uma agenda cheia de shows. "Belo trabalhou todos os dias, fazendo até mais de um show por noite em lugares diferentes, viajando e assim será até o final de semana. Teve dias dessa semana que nem consegui vê-lo direito, de tão corrido que estava", finalizou.