O carnaval só acabou para quem não mora em Juiz de Fora, porque o Bloco do Valle vai garantir a folia até esse final de semana. Neste sábado (17), a partir das 16h, a Praça Antônio Carlos vai receber a primeira edição do bloco fundado por Rhayan Leandro, de 21 anos, que tem como foco a recepção e acolhimento do público LGBTQIAPN+.

Em entrevista exclusiva para o portal Acessa.com, a organização compartilha as expectativas para o evento, sua importância para o cenário do município e os planos para o futuro da festa. Confira!

Como surgiu a ideia de fazer um bloco de carnaval?

A ideia do Bloco do Valle veio diretamente da Festa do Valle, que também é um evento do produtor Rhayan! Decidimos fazer o bloco para ampliar novos caminhos para o carnaval de Juiz de Fora, porque infelizmente sentimos falta de blocos assim aqui na cidade! Viemos para mudar e fazer acontecer!

Qual a importância do bloco para a cidade e para a comunidade lgbtqiapn+?

A importância do Bloco do Valle se dá na contribuição para a cultura local, a promoção da diversidade, o oferecimento de entretenimento e o fortalecimento dos laços comunitários.

Para a comunidade LGBTQIAPN+, o bloco pode ser uma das plataformas inclusivas que celebram a diversidade, promovem a aceitação e proporcionam um ambiente acolhedor. O bloco contribui para a construção de uma cidade mais inclusiva

Quais são as expectativas para essa primeira edição?

As expectativas são bem grandes, pois o Bloco do Valle irá fechar o carnaval 2024 de Juiz de Fora!

Quais são as atrações do bloco? O que podemos esperar?

O bloco será apresentado por Gustavo Kardashian, personalidade e influencer de grande conhecimento em Juiz de Fora.

Além disso, os DJs Heylel, Vedder, Stwarthz e Wesjupy vão estar presentes tocando durante todo o bloco.



Teremos uma performance icônica da drag Yara Villar com muito glamour e bate cabelo.

E teremos também a apresentação dos meninos do Blacks In the House, que irão fazer uma performance de dança de tirar o fôlego!

Como vocês imaginam o Bloco do Valle no futuro?

Um bloco que continue levando a diversidade, a cultura, o respeito para todes na cidade de Juiz de Fora! Pois nosso bloco tem o lema: Respeite as minas, as monas e os manos! Respeito sempre! Nossa comunidade ainda sofre muito nos dias de hoje, e nós estamos aqui para lutar juntes