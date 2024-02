RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A nova temporada de "Emily em Paris" começou a ser filmada. Nesta sexta-feira (16), a protagonista Lily Collins gravou em alguns pontos turísticos da capital francesa e fãs da produção não perderam tempo. Eles publicaram vários vídeos de cenas do quarto ano da série da Netflix.

Em um dos vídeos, Emily surge com um look esportivo, correndo pela cidade, e foi vista interagindo com outra personagem. Nas imagens, Lily está filmando uma cena com Camille Razat, que interpreta Camille. Aparentemente, as duas gravaram um encontro das personagens pelas ruas de Paris.

No final da terceira temporada, Emily e Camille brigaram por causa de Gabriel (Lucas Bravo). Camille cancelou o casamento com Gabriel ao deduzir que o noivo estaria apaixonado pela protagonista da série. No entanto, a surpresa ficou mesmo com a gravidez da francesa. Emily é uma publicitária norte-americana, vai para Paris por uma oportunidade de trabalho e com a mudança passa a administrar a carreira, amizades e também os romances.

Ainda não há data de estreia para a quarta temporada, mas os moradores de Paris estão revoltados com as gravações. Recentemente, a equipe de produção foi surpreendida por pichações nos cenários. De acordo com o Daily Mail, os franceses apelidaram o movimentos dos fãs que estão indo para a cidade por causa da série de "I'invasion des imbéciles", traduzido para o português como "A invasão dos idiotas".

O "turismo exagerado" promovido pelo sucesso mundial da série tem irritado os vizinhos das locações utilizadas pela produção, como por exemplo, o edifício onde a personagem mora, foram vandalizadas com palavras de ordem como "Emily, vá embora", "Emily não é bem-vinda" e "Emily é uma m*rda".

Ainda segundo a publicação, o principal motivo do conflito seria a "romantização da capital", chamada por eles de "Síndrome de Paris". O termo é dado aos turistas que recebem "informações irrealistas" da França, seja por meio de livros, filmes, ou como na série "Emily in Paris", resultado em visitantes que poder ter um "choque cultural" quando a realidade não corresponde às expectativas.