ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Para alegria dos fãs e terror daqueles que não aguentam mais ouvir falar do reality de confinamento, o Big Brother Brasil deve ficar no ar por mais alguns anos. Ao menos no que depender da Globo e da Endemol Shine Brasil.

A emissora e a representante da produtora holandesa no Brasil, que criou o formato ainda nos anos 1990, estão em conversas bem avançadas para a renovação dos direitos de produção do programa. A versão brasileira está no ar desde 2002 e o atual acordo é válido até 2025.

A ideia de ambas renovar o vínculo por mais três anos, até 2028. Ou seja, se tudo correr como o planejado, o BBB terá pelo menos mais quatro edições a caminho.

Algumas arestas precisam ser aparadas. A Endemol tem o desejo de participar um pouco mais da engrenagem da produção do reality show no Brasil. Esse é um ponto que divide opiniões.

A Globo tem no formato sua "galinha dos ovos de ouro", com arrecadação publicitária que chega a bater mais de R$ 1 bilhão. Além disso, a parceria com a Endemol se estende a outros formatos. É a empresa que produz o The Masked Singer Brasil, por exemplo.

Para agradar à parceira, a Globo tem enviado sinais benevolentes de que prestigia o trabalho da empresa, e de que deseja seguir sem muitas mudanças no modelo atual de negócio.

Como informou o site TV Pop, a série francesa "Golpista do Amor", distribuída pela Endemol, foi exibida nas noites de sexta no começo deste ano como forma de afago da emissora.

Vale ressaltar também que a Endemol tem participação financeira no licenciamento de produtos com a marca Big Brother, que são vendidos por patrocinadores do reality na Globo.

Nos bastidores da Globo, acredita-se que a Endemol não deverá dificultar qualquer negociação pelo Big Brother. O entendimento interno é de que nenhuma TV fora a líder de audiência teria capacidade de fazer do reality o êxito multiplataforma que ele é.

Hoje, os grandes concorrentes da Globo são o Google, especialmente por causa das verbas publicitárias que o mercado destina ao YouTube, e a Netflix, pelo lado do conteúdo pago. Para a Globo, o BBB não se encaixa bem no modelo de negócios de nenhum dos dois.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a Globo diz que não comenta negociações em andamento. A Endemol não respondeu até a última atualização deste texto.