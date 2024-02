SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morto em janeiro, aos 69 anos, em decorrência de causas não informadas, Hialmar d'Haese soube usar a arte para catequizar pequenos cristãos. Em parceria com sua mulher, a artista plástica Márcia Macedo d'Haese, ele criou o personagem infantil Smilinguido, uma formiguinha presente inicialmente em tirinhas e livros e que, depois, virou estrela de filme e até de um jogo de videogame.

A ideia surgiu durante o namoro do casal, ainda nos anos 1980. Morando em São Paulo, Márcia d'Haese desenhava caretinhas nas cartas que enviava a Hialmar d'Haese, que naquela época vivia em Curitiba. Ele pensou, então, que os desenhos deveriam servir para algum propósito religioso. Afinal, os dois haviam se conhecido na Aliança Bíblica Universitária, a ABU.

Enquanto ela desenhava, ele, que largou um emprego na Volvo, se concentrava no conceito e na gestão do projeto, que passou a ser editado em gibis pela Luz e Vida, alcançando milhares de brasileiros. Apesar da simplicidade do traço, Hialmar d'Haese pensou num discurso arrojado para a formiguinha.

Segundo o site oficial da marca, Smilinguido "foi criado para transmitir a experiência de vida com Jesus através de desenhos e histórias, não como imposição, mas como convite de qualquer pessoa que deseja se aproximar de Deus".

A proposta de Hialmar d'Haese tem inspiração numa passagem bíblica. A formiguinha representa a fragilidade humana diante de Deus e que, sem esse Deus, o ser humano nada poderia fazer.

O desenho virou um negócio. Anualmente, a marca de Smilinguido rende R$ 10 milhões para a editora. Com o avanço da tecnologia, a formiguinha virou um filme, "Smilinguido - Moda Amarela", que ganhou, em 2015, o prêmio de melhor animação no Festival Nacional de Cinema Cristão.

Nos anos 1990, o sucesso ultrapassou as fronteiras do país. A partir da participação da editora em feiras literárias internacionais, a empresa começou a exportar seus produtos em português, espanhol e inglês para mais de dez países. Entre eles, Argentina, Japão, México, Portugal, Nova Zelândia, Angola e Estados Unidos.

Para o bom funcionamento do negócio, seus criadores impuseram um pré-requisito --só podem trabalhar no projeto pessoas evangélicas. Agora, as crianças podem também acompanhar as aventuras da formiguinha em diversas plataformas.

No site, podem comprar jogos do personagem e, no YouTube, voltam a se deparar com um universo do Smilinguido, bem ao modo das franquias do cinema americano. É a chamada Turma do Smiliguido, que tem os personagens Faniquita, uma formiga escandalosa e impaciente, ou Forfo, que é bonachão e ingênuo.

Com o passar do tempo, o casal Hialmar d'Haese e Márcia d'Haese criaram outros personagens, como Mig e Meg, para o público pré-adolescente. Hialmar d'Haese foi enterrado em Toledo, no interior paranaense, na última quarta-feira.