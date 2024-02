SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez desde que informações começaram a pipocar na internet, o ator Nicolas Prattes admitiu que está vivendo um romance com a apresentadora Sabrina Sato.

A confissão ocorreu em pleno Sambódromo do Anhenbi, no desfile das campeãs de São Paulo, na madrugada deste domingo (18). Em conversa com o jornalista Gabriel Perline, Prattes ficou sem graça, mas falou do motivo de estar ali.

"O status é de comemoração pelo dia de hoje. Entrei de férias essa semana da novela. Pela primeira vez eu estou aqui, e pelo visto vou vir outras vezes", brincou o ator, aos risos.

Sem vacilar, Nicolas brincou sobre o motivo que o fez estar ali. "É o amor... É o amor", resumiu o interprete, que está no ar na novela das sete "Fuzuê", da Globo.

No fim de semana passado, Sabrina Sato desconversou quando foi perguntada sobre o seu romance com o ator.

"Eu estou aqui trabalhando, gente. Não tem nada". O "não tem nada", sendo bem justo, foi até meio irônico, praticamente confirmando o que os jornalistas queriam saber.