SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Vanessa Lopes concedeu sua primeira entrevista após deixar a disputa do BBB 24 no fim de janeiro. Ela irá ao ar neste domingo (18) no Fantástico, revista eletrônica da Globo.

Na atração, Vanessa explicou qual foi o seu diagnóstico clínico e confirmou que deixou o programa por problemas sérios de saúde mental.

"Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo. É como se minha mente rompesse com a realidade que eu estou vivendo", afirmou a ex-BBB.

Nos últimos dias, Vanessa Lopes tem retornado as suas atividades profissionais aos poucos. Em comunicado recentemente divulgado, foi explicado como está sua saúde em detalhes.

"A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico" diz o boletim médico.

O comunicado reforça que a tiktoker segue em acompanhamento e pede a compreensão do público: "Vanessa Lopes Ramalho permanece em tratamento médico psiquiátrico (psicofarmacoterapia e psicoterapia) com avaliação diária, sob os meus cuidados, em domicílio, com acompanhamento 24 horas por dia".

"Gostaríamos de reforçar a necessidade do apoio público, privacidade e empatia com o quadro apresentado", pedem os médicos de Vanessa.

Com a desistência do reality show, Vanessa Lopes perdeu os prêmios e o cachê financeiro pago pela Globo por participar do programa.