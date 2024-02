SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bafta 2024 acontece neste domingo (18). Conhecida como Bafta (British Academy of Film and Television Arts), esta é a principal premiação de cinema britânica, acontece em Londres e também é vista como um "termômetro" para o Oscar.

O destaque é de "Oppenheimer", que levou nas categorias principais, como Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator e Melhor Coadjuvante.

Quem chamou a atenção também foi "Pobres Criaturas". O longa estrelado por Emma Stone levou de Melhor Atriz e diversos outras em categorias técnicas.

Abaixo, confira os vencedores.

Melhor Filme

"Oppenheimer"

Melhor Direção

Christopher Nolan, por "Oppenheimer"

Melhor Atriz

Emma Stone, por "Pobres Criaturas"

Melhor Ator

Cillian Murphy, por "Oppenheimer"

Estrela em Ascensão

Mia McKenna-Bruce, de "How to Have Sex"

Melhor Filme Britânico

Zona de Interesse

Melhor Atriz Coadjuvante

Da'vine Joy Randolph, por "Os Rejeitados"

Melhor Ator Coadjuvante

Robert Downey Jr., por "Oppenheimer"

Melhor Roteiro Adaptado

American Fiction

Melhor Fotografia

Oppenheimer

Melhor Montagem

Oppenheimer

Melhor Direção de Elenco

Os Rejeitados

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

Zona de Interesse

Melhor Animação

O Menino e a Garça

Melhores Efeitos Visuais

Pobres Criaturas

Melhor Roteiro Original

Anatomia de uma Queda

Melhor Maquiagem e Cabelo

Pobres Criaturas

Melhor Figurino

Pobres Criaturas

Melhor Direção de Arte

Pobres Criaturas

Melhor Som

A Zona de Interesse

Melhor Trilha Sonora

Ludwig Göransson, por "Oppenheimer"

Melhor Documentário

20 Days in Mariupol