SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem invadiu a cerimônia do Bafta, o principal de cinema do Reino Unido, e subiu ao palco junto a equipe de "Oppenheimer" para receber o grande prêmio da noite. De acordo com um porta-voz da premiação que conversou com o portal americano Variety, o rapaz foi expulso pela segurança do evento.

"Um provocador das redes sociais foi removido pela segurança ontem à noite depois de se juntar aos vencedores do último prêmio no palco -estamos levando isso muito a sério e não desejamos dar visibilidade a ele comentando mais," disse.

Quando o ator Michael J. Fox anunciou que o filme era o grande vencedor da noite, a produtora Emma Thomas subiu primeiro no palco, acompanhada do também produtor Charles Roven, do diretor Christopher Nolan e do ator Cillian Murphy, o protagonista do filme. Após pegar o troféu, ela se dirigiu ao resto da equipe.

"Cadê vocês? Venham!", disse. O resto do elenco não se levantou, mas o provocador aproveitou a deixa e subiu ao palco. Em um vídeo publicado nas redes sociais do Bafta, ele aparece acomodado entre os profissionais de "Oppenheimer", que não parecem estranhar o rosto desconhecido.