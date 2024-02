RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A edição 2024 do festival Doce Maravilha vai acontecer nos dias 25 e 26 de maio, no Jockey Club, no Rio de Janeiro. Organização divulgou hoje quais são as atrações confirmadas e quando começam as vendas.

CONFIRA LINE-UP COMPLETO

Jorge Ben Jor e Maria Bethânia, com participação de Xande de Pilares, são os shows que encabeçam o cartaz de divulgação do evento.

Festival será marcado por encontros. Jorge Aragão vai convidar BK, Xamã, Djonga, Ana Carolina e Negra Li, enquanto Capital Inicial se apresentará ao lado de Zélia Duncan e Kiko Zambianchi.

"Vamos juntos presenciar misturas únicas, shows inéditos e celebrações inesquecíveis", diz publicação do festival no Instagram.

VENDA DE INGRESSOS

Pré-venda clientes cartão ELO com 25% de desconto: de 20 de fevereiro, às 10h, até 22 de fevereiro, às 10h.

Venda clientes DOCE 2023 (pessoas que compareceram ao evento em 2023): de 20 de fevereiro, às 10h, até 29 de fevereiro, às 10h.

Venda geral: a partir de 22 de fevereiro, às 12h.